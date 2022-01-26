انتهت كأس الرابطة - المصري (1)-(2) فيوتشر.. إيسترن (1)-(1) بيراميدز.. نهاية المباريات

الأربعاء، 26 يناير 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

المصري وفيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشركة لمباريات المصري ضد فيوتشر، وإيسترن كومباني ضد بيراميدز، والاتحاد السكندري ضد مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

لمتابعة مباراة فيوتشر والمصري دقيقة بدقيقة من هنا

لمتابعة مباراة إيسترن كومباني وبيراميدز دقيقة بدقيقة من هنا

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إيسترن كومباني وبيراميدز

نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق

ق69. جوووول التعادل لإيسترن كومباني عن طريق أحمد متعب

ق60. أحد دعدوور يتألق ويتصدى لركلة الجزاء التي سدهها أحمد أمين أوفا

ق59. ركلة جزاااء لإيسترن كومباني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق22. جوووووول رائع لبيراميدز بتسديدة صاروخية من أحمد أيمن منصور

بداية المباراة

الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة

نهاية المباراة بالتعادل السلبي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. تسديدة صاروخية من هشام صلاح ترتد من العارضة

بداية المباراة

المصري وفيوتشر

نهاية المباراة بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف

ق. 82 جووووول أووول. حسن علي يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق80. ركلة جزااء للمصري

ق63. القااائم يمنع هدفا ثالثا لفيوتشر من بوبو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42. جوووول ثاني لبيراميدز عن طريق أشرف مجدي بعد خطأ من جريندو

ق29. العارضة تمنع التعادل برأسية جريندو

ق4. جووووول أول لفيوتشر عن طريق محمد رضا بوبو

بداية المباراة

المصري فيوتشر كأس الرابطة المصرية بيراميدز
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