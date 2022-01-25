عضوا اتحاد الكرة: سنعقد جلسة مع كيروش عقب كأس الأمم.. واختلاف حول مصير كأس مصر

شدد إيهاب الكومي عضو اتحاد كرة القدم المصري على ثقة المجلس في منتخب مصر ولاعبيه قبل مواجهة كوت ديفوار.

وقال الكومي عبر قناة ETC: "ثقتنا كبيرة في المنتخب، كل الدعم للفريق والجهاز الفني بكل ما لدينا من قوة، لتحقيق الهدف المنشود".

وأضاف "السيرة الذاتية لكيروش، تبين أنه يملك تاريخا كبيرا على مستوى المنتخبات والأندية، لكن طريقة اللعب أغضبت الكثير بشأن توظيف اللاعبين وتغيير مراكزهم".

وواصل "كيروش أجرى تجارب عديدة في كأس العرب ثم مباراة نيجيريا، ولكن في مباراتي السودان وغينيا بيساو تم الاستقرار نسبيا على مراكز اللاعبين".

وأكمل "بعد انتهاء بطولة أمم أفريقيا سيكون هناك اجتماعا لمجلس إدارة اتحاد الكرة لتقييم التجربة في الفترة الماضية، وتحديد هل سيكون استمرار كيروش يفيد المنتخب في الفترة المقبلة خلال تصفيات كأس العالم أو التغيير هو الأنسب، وكل ذلك سيتحدد بناء على بطولة أفريقيا ومدى تحقيق هدفنا".

واستمر في تصريحاته "خالد الدرندلي يجهز تقريرا كاملا لعرضه على المجلس بعد البطولة، ونراجع بنود العقد لتحديد ما يناسب اتحاد الكرة والكرة المصرية ومصلحتها".

وتابع "وأؤكد.. القرار الذي سيصب في مصلحة المنتخب سيتخذه اتحاد الكرة سواء هناك شرط جزائي أم لا".

واختتم تصريحاته "لابد من استكمال بطولة كأس مصر لأن هناك رعاة وشروط جزائية".

من جانبه قال محمد أبو الوفا عضو الاتحاد للقناة ذاتها: "كنت أتمنى أداء أفضل للمنتخب، وأعتقد أن الفريق قادر بلاعبيه ودعاء المصريين على التأهل لدور الثمانية".

وتعجب قائلا: "الحديث عن الشرط الجزائي في تعاقد كيروش أمر محبط للمنتخب وهو يمر بمرحلة مهمة، لذا لا أفضل الحديث عنه".

وأتم تصريحاته بالحديث عن مستقبل كأس مصر الموسم الماضي: "لا أعتقد أن البطولة ستستكمل إلا إذا كان مجلس إدارة اتحاد الكرة له وجهة نظر أخرى وتوقيتات متاحة".