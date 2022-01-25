تشكيل أمم إفريقيا – حكيمي يقود لـ المغرب أمام مالاوي.. والكعبي يقود الهجوم

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 19:28

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب × جزر القمر

يقود أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تشكيل منتخب المغرب في مواجهة مالاوي في كأس أمم إفريقيا.

أشرف حكيمي

النادي : باريس سان جيرمان

مالاوي
المغرب

ويلعب منتخب المغرب ضد مالاوي في دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

وغاب حكيمي عن تدريبات المغرب الجماعية في الأيام الماضية بسبب تعرضه للإصابة.

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بينما استمر أيوب الكعبي في قيادة هجوم أسود أطلس.

وجاء التشكيل الذي اعتمد عليه وحيد خاليلوزيتش المدير الفني للمغرب كالآتي:

المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

المغرب كأس أمم إفريقيا مالاوي أشرف حكيمي
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