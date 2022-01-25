مؤتمر محمد صلاح: شجعوا مصر مثل الماضي.. وما يحدث لن يفيد المنتخب

أعرب محمد صلاح قائد منتخب مصر عن استيائه من تعامل الجماهير مع لاعبي المنتخب وعدم الالتفاف خلف الفريق مثل الماضي.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وشدد صلاح أن ذلك الأمر لن يضره كلاعب بسبب خبراته السابقة في التعامل مع مثل هذه الأمور ومشاركته مع المنتخب منذ عشر سنوات ولكن سيضر لاعبين هم المستقبل لمصر.

وطالب صلاح جمهور مصر أن يشجع الفريق بالكامل وليس تشجيع جماهير الأهلي للاعبيها فقط أو جمهور الزمالك للاعبيه فقط.

وقال محمد صلاح خلال المؤتمر الصحفي "أنا سعيد مع اللاعبين بنسبة 100% ولا أعتقد أنني تحدثت عن أحد بشكل سيء أو العكس، أحاول قدر الإمكان نقل خبراتي التي اكتسبتها في الخارج ومساعدة المنتخب".

وأضاف صلاح "أشعر أن في بعض الأحيان هناك من ينتظر أي شيء للحديث عن صلاح أو لاعبين آخرين، للأسف نعيش في عصر مواقع التواصل الاجتماعي وجماهيرية المنتخب لم تصبح مثل الأول، الناس تشجع الأندية والجماهير يشجعون لاعبين".

وأوضح قائد المنتخب "لم يكن الأمر كذلك في السابق والكرة المصرية انقسمت، وشاهدنا صفحات من أجل لاعبين للدفاع عنهم أو أندية، ويعتقدون أن ذلك أمر جيد ولكنه ليس كذلك".

ويلعب منتخب مصر ضد كوت ديفوار في السادسة من مساء الأربعاء ضمن مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وأضاف صلاح "هذا أمر غير مفيد بالتأكيد، أنت لن تضر محمد صلاح لأنني مررت بأشياء مثل ذلك، ولكن سيضر بالتأكيد لاعبين صغار في السن".

وكشف نجم ليفربول "لا أتي إلى المنتخب من أجل أن أضايق شخصا بشيء أو ليتحدث أي أحد في مؤتمر صحفي، نصيحة إذا ترون أنني نجحت في الاحتراف الخارجي، لا تشجعون لاعب بعينه أو نادي بعينه فمثلا جمهور الأهلي لا يتكلم عن لاعبي الأهلي فقط أو جمهور الزمالك عن لاعبيه فقط".

وواصل "نحن منتخب مصر وحتى نفوز يجب أن يصل للاعبين أن الجماهير بأكملها خلف الفريق، هذا الأمر لن يؤثر في محمد صلاح لأنني ألعب للمنتخب منذ عشر سنوات هناك لاعبون آخرون ينضموا لأول مرة وهم إن شاء الله المستقبل".

وأوضح النجم المصري "هذه نصيحتي للناس ولا أهاجم أحدا وليس من مصلحتي ذلك، أتمنى أن تشجعون المنتخب وهدفكم المنتخب مثلما كان يحدث في الماضي".

وتابع "إذا كنت تحب مصر ومنتخب مصر يجب أن تشجع المنتخب وليس لاعب بعينه، أنت تضر اللاعب وتجعله يشعر أنه أهم من المنتخب وهذا غير صحيح لا يوجد لاعب أهم من المنتخب حتى أنا أو أي شخص آخر".

ووجه صلاح رسالة أخرى قائلا: "أيضا رسالتي للناس في الاستوديوهات أتمنى أن يكون الكلام عن المنتخب بالكامل وليس فرد أو اثنين، أنا لا أتابع ولكن هناك من يتابع ويتأثر بذلك".

واختتم حديثه "كونوا خلف المنتخب حتى نهاية البطولة وبعد ذلك تحدثوا عن لاعب لاعب، هناك لاعبون لم يلعبوا بطولة الأمم الأخيرة، إذا أردتم أن يفوز المنتخب فيجب أن يتحد الجميع".