استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0) (0) كاب فيردي.. نهاية الشوط الأول
الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 17:40
كتب : FilGoal
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نهاية الشوط الأول
ق 21: الحكم يحتسب بطاقة حمراء لباتريك أنديرادي لاعب كاب فيردي بعد تدخل قوي على لاعب السنغال.
ق 20: الـ VAR يتدخل واحتمالية بطاقة حمراء لصالح كاب فيردي.
ق 1: في الثانية 37 القائم يتصدى لصاروخية ماني من داخل المنطقة الجزاء.
بداية اللقاء