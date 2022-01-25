استراحة أمم إفريقيا - السنغال (0) (0) كاب فيردي.. نهاية الشوط الأول

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 17:40

كتب : FilGoal

منتخب السنغال قبل مواجهة غينيا في كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال وكاب فيردي في دور الــ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2021.

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نهاية الشوط الأول

ق 21: الحكم يحتسب بطاقة حمراء لباتريك أنديرادي لاعب كاب فيردي بعد تدخل قوي على لاعب السنغال.

ق 20: الـ VAR يتدخل واحتمالية بطاقة حمراء لصالح كاب فيردي.

ق 1: في الثانية 37 القائم يتصدى لصاروخية ماني من داخل المنطقة الجزاء.

بداية اللقاء

كاب فيردي السنغال كأس الأمم الإفريقية 2021
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