وزارة التعليم العالي تحقق في انتحال أحد الأشخاص صفة مصطفى محمد لأداء الامتحانات.. واعتراف

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء التحقيق في واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة طالب بمعهد المدينة العالي بشبرامنت وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول بدلا من الطالب المقيد رسميا.

مصطفى محمد النادي : جالاتا سراي

وأكدت الوزارة في بيانها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الواقعة محل التحقيق كذلك من النيابة العامة مع متابعتها للتحقيق الذي يُجرى من قبل المعهد نفسه.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيق من جانب المعهد فور نهايته.

وذكرت جريدة "الأهرام" في وقت سابق أنه تم القبض على شاب يؤدي الامتحان بدلا من مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي.

وأشارت الجريدة إلى أن غرفة عمليات الجيزة تلقت بلاغا من مسؤولي المعهد بضبط شاب يؤدي الامتحانات وهو غير مقيد في كشوف الطلبة.

وأوضح التقرير أنه عندما طُلب من الشاب إبراز هويته رفض في البداية وقبل إظهارها تبين عدم قيده وأنه يؤدي الامتحان بدلا من مصطفى محمد.

وأوضحت الجريدة أن المتهم اعتراف بأنه صديق لمصطفى محمد ودخل الامتحان بدلا منه لمساعدته خوفا من رسوبه أثناء تواجده في الكاميرون مع منتخب مصر لخوض كأس أمم إفريقيا 2021.

وأشار التقرير إلى أنه ضمن اعترافات المتهم أنه خريج كلية الآداب وشارك في 3 امتحانات سابقة بدلا من صديقه.