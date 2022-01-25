مؤتمر هالير قبل مواجهة مصر: لم نأت لأمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز باللقب

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:58

كتب : ألفونس أبونجوا - Alphones Abongwa

سيباستيان هالير - كوت ديفوار - كأس أمم إفريقيا 2021

مراسل FilGoal.com من الكاميرون - Alphones Abongwa

قال سيباستيان هالير مهاجم منتخب كوت ديفوار إن فريقه لم يأت لكأس أمم إفريقيا لخوض المباريات والتمثيل المشرف فقط بل للفوز باللقب.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لملاقاة مصر غدا الأربعاء في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

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وتحدث مهاجم أياكس الهولندي في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء قائلا: "لم نأت إلى أمم إفريقيا للعب المباريات بل للفوز بالبطولة".

وواصل "طموحي هو مواصلة نضوج ذلك الفريق سويا وأن أساعده على جلب النجاح".

وعن عدم تسجيله سوى لهدف واحد حتى الآن قال: "ليس من السهل دائما تسجيل الأهداف حتى لو لديك أسلحة هجومية".

وأتم "هناك العديد من الأشياء التي تلعب دورها خلال المباريات".

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة بسبع نقاط فيما احتل منتخب مصر وصافة المجموعة الرابعة بست نقاط.

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