جاري نيفيل يكشف رد فعل جيرارد بعد محاولة اقناعه بالانضمام لـ مانشستر يونايتد.. محادثة استمرت 30 ثانية

الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

ستيفان جيرارد وجاري نيفيل

كشف جاري نيفيل نجم مانشستر يونايتد الأسبق عن رد فعل ستيفان جيرارد نجم ليفربول الأسبق ومدرب أستون فيلا الحالي بعد اقتراحه عليه بأن ينضم إلى مانشستر يونايتد.

وشدد نيفيل على أنه كان أحد الذين حاولوا اقناع جيرارد بالرحيل عن ليفربول والانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وقال نيفيل في تصريحات عبر شبكة سكاس سبورتس: "كنت أحاول اقناع اللاعبين بالانضمام لمانشستر يونايتد، حدث الأمر مرتين أو ثلاثة أثناء تواجدي في منتخب إنجلترا، الاولى كانت مع ألان شيرار في يورو 1996 عندما تحدثت معه، ولكني كنت أصغر سنا ولم أتمكن من خوض محادثه جادة معه".

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وتابع "بالتأكيد تحدثت مع واين روني أيضا لكنه كان لاعبا صغيرا لذا لا يمكنك ممارسة الكثير من الضغط عليه".

وأضاف "مع جيرارد كان هجوما شاملا، دعنا نخرجه من هنا أريد إخراجه من ليفربول، لأكون صريحا فأن رد جيرارد كان بإخباري بإنه وعائلته لن يتمكنوا من العودة لمدينة ليفربول مرة أخرى أبدا".

وأتم "لقد كانت محادثة قصيرة للغاية وهو كان مخلصا للجماهير ليفربول، لقد تمكن جون تيري من الحديث معه نحو 10 دقائق ولكنني حصلت على 30 ثانية فقط".

وقضى جيرارد مسيرته بالكامل في صفوف ليفربول قبل أن ينضم إلى لوس أنجيلوس جالاكسي النادي الذي اعتزل بصفوفه.

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