مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25-1-2021 والقنوات الناقلة.. المغرب ضد مالاوي والسنغال أمام كاب فيردي
الثلاثاء، 25 يناير 2022 - 10:23
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الثلاثاء 25 يناير 2021 مباراتي جديدتين من دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2021.
وسوف يلتقي منتخب السنغال مع كاب فيردي في الساعة السادسة مساء.
وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن ماكس 1".
وعبر القناة ذاتها ولكن في التاسعة مساء سيواجه منتخب المغرب منافسه مالاوي.
وكان تأهل لربع النهائي من كأس أمم إفريقيا كل من الكاميرون وجامبيا وتونس وبوركينا فاسو.
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