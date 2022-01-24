أسود جزر القمر

الإثنين، 24 يناير 2022 - 23:07

كتب : رامي جمال

صورة تقرير مباراة الكاميرون وجزر القُمر - كأس أمم إفريقيا 2021

تحدوا كل الظروف والنقص العددي وخاضوا المباراة بظهير أيسر كحارس مرمى بل وسجلوا هدفا صاروخيا في شباك الكاميرون، هؤلاء كانوا رجال جزر القمر اليوم وفي مشاركتهم الأولى في كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ.

وخسر منتخب جزر القُمر بهدفين لهدف أمام الكاميرون اليوم الإثنين في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 في ملعب باول بيا.

افتتح كارل توكو إيكامبي أهداف المباراة في الدقيقة 29.

وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 70.

وقلص يوسف مشانجاما النتيجة بهدف صاروخي لجزر القُمر ف الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد لنديم عبده لاعب جزر القُمر في الدقيقة السابعة بشكل مباشر لتدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

وبذلك سيلتقي منتخب الكاميرون مع جامبيا يوم السبت المقبل في ربع النهائي.

أسود جزر القُمر

قبل المباراة بساعات شُفي حارس جزر القُمر علي أحمادا من فيروس كورونا وكذلك لاعب خط الوسط ياسين برهان لكنهما لم يشاركا في المباراة رغم ذلك.

إذ أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طبق قانونا جديدا بمنع أي لاعب من المشاركة في المباريات حتى لو تحولت عينته من إيجابية إلى سلبية إلا بعد مرور خمسة أيام.

وجاء القرار بسبب مشاركة أكثر من لاعب مع منتخباتهم يوم المباراة وظهرت معاناتهم بعد ذلك بمشاكل في عضلات القلب.

وبناء عليه اضطر منتخب جزر القُمر للاستعانة بالظهير الأيسر الخاص به شاكر الهدهور ليلعب كحارس مرمى.

ولم يلعب شاكر في التصفيات المؤهلة للبطولة سوى مرتين فقط وأصيب بقطع في الرباط الصليبي واليوم شارك في المسابقة لكن كحارس مرمى وليس كظهير أيسر.

بل وتعرض المنتخب القمري لحالة طرد في الدقيقة السابعة ولكنه رغم ذلك قدم أداء قويا وتألق شاكر الهدهور في مرماه وتصدى لأكثر من هدف محقق للكاميرون.

وبدلا من الخروج بنتيجة كبيرة لم يخسر منتخب جزر القُمر سوى بهدفين لهدف بل وسجل هدفا رائعا.

وشهد تشكيل الكاميرون تواجد فينسنت أبو بكر وكارل توكو إيكامبي وإيريك ماكسيم تشوبو موتنج.

فيما تواجد في هجوم جزر القُمر الفاردو بن محمد ومحمد ماتشامنجا.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة كاميرونية على المباراة كما هو متوقع ولجأ لاعبو أصحاب الأرض لتسديد الكرة من كل مكان استغلالا لعدم وجود حارس مرمى.

وفي الدقيقة السابعة وعقب اللجوء لتقنية الفيديو تم طرد نديم عبده عقب تدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

ومع قدوم الدقيقة 30 ومن تسديدة زاحفة أعلن كارل توكو إيكامبي عن الهدف الأول للكاميرون.

وعقب ثلاث دقائق فقط كاد منتخب جزر القُمر يدرك التعادل بتسديدتين متتاليتين لجزر القُمر عن طريق أحمد مغني ويوسف مشنجاما لكن كليهما تألق أمامهما حارس الكاميرون أندري أونانا.

وفي الدقيقة 48 كاد فينسنت أبو بكر يسجل هدفا ثانيا للكاميرون لكن شاكر الهدهور تصدى له.

وعقب ست دقائق أطلق منتخب الكاميرون تسديدتين متتاليتين من أبو بكر ونجاماليو تصدى لها شاكر الهدهور.

وسجل أبو بكر هدفا تم إلغائه بداعي التسلل في الدقيقة 65.

لكن عقب خمس دقائق سجل فينسنت أبو بكر الهدف الثاني للكاميرون بتسديدة من داخل منطقة الست يارادت عقب انفراده التام بالمرمى القمري.

وكاد منتخب جزر القُمر يقلص النتيجة لكن تسديدة عبد الله علي محمد تصدى لها أونانا.

وفي الدقيقة 81 ومن تسديدة صاروخية من ركلة حرة سجل يوسف مشنجاما هدف أول لجزر القُمر.

لم يحدث جديد في الدقائق المتبقية لتنتهي المباراة بفوز الكاميرون بهدفين لهدف.

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