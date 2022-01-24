خبر في الجول – ناصر منسي إلى البنك الأهلي

الإثنين، 24 يناير 2022 - 20:50

كتب : حامد وجدي

بيراميدز - مصر للمقاصة

أتم ناصر منسي مهاجم بيراميدز، انتقاله إلى فريق البنك الأهلي.

وعلم FilGoal.com أن منسي وقع بالفعل على عقود انتقاله إلى البنك الأهلي لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان يتبقى لمنسي 6 أشهر في تعاقده مع بيراميدز.

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صاحب الـ 24 عاما سبق له اللعب للداخلية وطلائع الجيش من قبل.

وسجل منسي 23 هدفا في الدوري المصري منذ عام 2018، حيث لعب 103 مباراة.

ولعب منسي الموسم الماضي معارا لطلائع الجيش، ولم يشارك سوى مرتين مع بيراميدز هذا الموسم.

ناصر منسي بيراميدز البنك الأهلي
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