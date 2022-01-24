مباشر أمم إفريقيا – الكاميرون (1) - (0) جزر القُمر.. انتهى الصمود بهدف كاميروني أول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي الكاميرون وجزر القُمر في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021 والتي تقام في ملعب باول بيا.

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ق30: جووووول أوول للكاميرون بتسديدة زاحفة من توكو إيكامبي.

ق13: تسديدة قوية من فينسنت أبو بكر مرت بجوار المرمى بقليل.

ق7: طرد لنديم عبده بشكل مباشر عقب تدخله بقوة على قدم مومي نجاماليو.

ق6: الحكم يشاهد عبر الفيديو إمكانية طرد نديم عبده لاعب جزر القُمر.

شاكر الهدهور الظهير الأيسر لجزر القُمر سيكون هو حارس مرمى منتخب بلاده اليوم في ظل إصابات كورونا للحراس الآخرين وإقرار "كاف" للائحة جديدة بمنع أي لاعب تحولت عينته للكشف عن كورونا إلى سلبية للمشاركة في المباريات إلا بعد خمسة أيام.

انطلاق المباراة.