مدرب جامبيا: تحكمنا في الشوط الثاني ضد غينيا.. ولما لا نلاقي جزر القُمر

الإثنين، 24 يناير 2022 - 20:20

كتب : FilGoal

توم سينفيت

قال توم سينتفيت المدير الفني لمنتخب جامبيا إن فريقه تحكم في زمام الشوط الثاني في مباراته ضد غينيا وخلق الفرص والتي استحق بسببها التأهل لربع النهائي.

وتأهل منتخب جامبيا في مشاركته الأولى في أمم إفريقيا إلى ربع نهائي نسخة 2021 بالفوز على غينيا بهدف دون رد سجله موسى بارو.

وتحدث توم سينتفيت عبر شبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة قائلا: "فزنا على منتخب غينيا الذي تحلى بالقوة والشوط الأول كان صعبا وتحكمنا في الشوط الثاني وخلقنا بعض الفرص وهم كذلك وفي النهاية أنا فخور بفريقي".

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وواصل "عانينا من بعض الغيابات وهناك من مرض وهناك من عانى من التسمم الغذائي لكننا تحكمنا جيدا في المباراة".

وأتم "خلقنا على الأقل فرصتين سانحتين وشيء جميل أن نفوز على غينيا".

وبسؤاله عن مواجهة الكاميرون في ربع النهائي أجاب "ولم لا تكون جزر القُمر؟".

وأتم "لدينا الآن خمسة أيام للاستعداد لمواجهة إما الكاميرون أو جزر القُمر في ربع النهائي".

جامبيا توم سينتفيت
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