مباشر أمم إفريقيا – غينيا (0) - (1) جامبيا.. طرد ليوسوفا نجاي

الإثنين، 24 يناير 2022 - 17:34

كتب : FilGoal

غينيا وجامبيا - كأس أمم إفريقيا 2021

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا وجامبيا التي تقام في ملعب كويكونج في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

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ق77: جوووول أوول لغينيا؟ لا، تم إلغائه بداعي التسلل على إبراهيما كونتيه.

ق57: جوووووووووول أوووول لجامبيا عن طريق موسى بارو بعد مراوغة رائعة لمدافع غينيا وتسديدة بيسراه سكنت الشباك.

ق55: مازالت المباراة هادئة في أحداثها حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

لم يكن هناك سوى تسديدة صحيحة على كل مرمى لكل منتخب خلال الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بعدما أعلن منتخب جامبيا قائمته للمباراة تقرر في وقت متأخر إخراج إيبو توراي مع نواه سونكو وسايدي جانكو بسبب التسمم الغذائي، وبناء عليه خسر منتخب جامبيا تبديلا من أصل خمسة في مباراته ضد غينيا.

ق38: تسديدة من محمد الأمين بايو تصدى لها مدافع جامبيا قبل أن يسدد الأول الكرة مرة أخرى تصدى لها حارس جامبيا تلك المرة.

ق24: انحصار للكرة في وسط الملعب.

ق17: تسديدة من موسى بارو تصدى لها حارس غينيا.

ق11: تسديدة من أجيبو كامارا لاعب غينيا من ركلة حرة مرت لخارج الملعب.

ق7: تسديدة من إبراهيما سيسيه لاعب جامبيا مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.

غينيا جامبيا كأس أمم إفريقيا
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