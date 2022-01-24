مباشر أمم إفريقيا – غينيا (0) - (0) جامبيا.. محاولات للسيطرة على المباراة
الإثنين، 24 يناير 2022 - 17:34
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا وجامبيا التي تقام في ملعب كويكونج في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
ق24: انحصار للكرة في وسط الملعب.
ق17: تسديدة من موسى بارو تصدى لها حارس غينيا.
ق11: تسديدة من أجيبو كامارا لاعب غينيا من ركلة حرة مرت لخارج الملعب.
ق7: تسديدة من إبراهيما سيسيه لاعب جامبيا مرت لخارج الملعب.
انطلاق المباراة.