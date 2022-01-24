انتهت أمم إفريقيا – غينيا (0) - (1) جامبيا.. جيل ذهبي يكتب التاريخ

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي غينيا وجامبيا التي تقام في ملعب كويكونج في دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2021.

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نهاية المباراة بانتصار جامبيا بهدف دون رد وتأهلهم إلى ربع النهائي.

ق90+3: طرد لإبراهيما كونتي لاعب غينيا بعد حصوله على إنذارين.

ق90+2: تقنية الفيديو تؤكد عدم وجود ركلة جزاء لغينيا.

ق90+1: مطالبة بركلة جزاء والعارضة تمنع هدفا محققا لغينيا بعد تسديدة قوية ارتطمت بيد الحارس كذلك.

ق87: طرد ليوسوفا نجاي لاعب جامبيا عقب حصوله على إنذارين.

ق77: جوووول أوول لغينيا؟ لا، تم إلغائه بداعي التسلل على إبراهيما كونتيه.

ق57: جوووووووووول أوووول لجامبيا عن طريق موسى بارو بعد مراوغة رائعة لمدافع غينيا وتسديدة بيسراه سكنت الشباك.

ق55: مازالت المباراة هادئة في أحداثها حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

لم يكن هناك سوى تسديدة صحيحة على كل مرمى لكل منتخب خلال الشوط الأول.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

بعدما أعلن منتخب جامبيا قائمته للمباراة تقرر في وقت متأخر إخراج إيبو توراي مع نواه سونكو وسايدي جانكو بسبب التسمم الغذائي، وبناء عليه خسر منتخب جامبيا تبديلا من أصل خمسة في مباراته ضد غينيا.

ق38: تسديدة من محمد الأمين بايو تصدى لها مدافع جامبيا قبل أن يسدد الأول الكرة مرة أخرى تصدى لها حارس جامبيا تلك المرة.

ق24: انحصار للكرة في وسط الملعب.

ق17: تسديدة من موسى بارو تصدى لها حارس غينيا.

ق11: تسديدة من أجيبو كامارا لاعب غينيا من ركلة حرة مرت لخارج الملعب.

ق7: تسديدة من إبراهيما سيسيه لاعب جامبيا مرت لخارج الملعب.

انطلاق المباراة.