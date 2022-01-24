أثليتك: أوباميانج لن يوافق على عرض الهلال السعودي.. هذا ما يريده

الإثنين، 24 يناير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

بيير إيمريك أوباميانج

لا يفضل بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الموافقة على عرض الهلال السعودي للانتقال إليه خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الإثنين، فإن الهلال السعودي عرض على أرسنال ضم أوباميانج على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهائيا بالإضافة لتحمل قيمة راتب اللاعب كاملة.

لكن أشار التقرير إلى أنه على الرغم من عدم معرفة رد أرسنال على العرض، لكن أوباميانج لا يفكر في الموافقة عليه.

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وأشار التقرير إلى أن المهاجم الجابوني يرغب في الاستمرار في أوروبا والمنافسة في أعلى المستويات.

وذكر التقرير أن باريس سان جيرمان كان يفكر في ضم اللاعب لكن راتبه سيمنع إتمام الصفقة.

ويمتد تعاقد أوباميانج مع أرسنال حتى صيف عام 2023 ولكن مع تجريده من شارة القيادة في أرسنال واستبعاده من المباريات بسبب مشكلة انضباطية فمن غير المرجح أن يستمر مع الفريق.

وذكر التقرير كذلك أنه من غير المعروف إن كان أوباميانج سيسافر مع أرسنال لمعسكره في الإمارات استغلالا لفترة توقف الدوري الإنجليزي.

أرسنال أوباميانج الهلال
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