هدف دي يونج القاتل يقرب برشلونة من المربع الذهبي

حقق برشلونة فوزا صعبا على ديبورتيفو ألافيس بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 22 من الدوري الأسباني.

سجل هدف برشلونة الوحيد فرينكي دي يونج.

التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بثلاثي هجومي مكون من فيران توريس، ولوك دي يونج، وعبد الصمد الزلزولي، بينما بقى داني ألفيش على مقاعد البدلاء.

📋 دي يونج والزلزولي يقودان هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس 🔵🔴#في_اسبانيا pic.twitter.com/OIO5YLf6df — FilGoal (@FilGoal) January 23, 2022

أحداث المباراة

لم تشهد المباراة فرص كثيرة في شوطيها الأول أو الثاني، ولكن الفرصة الأولى كانت عن طريق لو دي يونج الذي سدد تسديدة هوائية رائعة مرت بجوار المرمى في الدقيقة الـ 13.

وفي الدقيقة الـ 45 نفذ ديبورتيفو ألافيس هجمة مرتدة نموذجية انتهت بتسديدة سهلة في يد تير شتيجن.

وكاد دي يونج أن يسجل في الدقيقة الـ 62 بعد عرضية داخل منطقة الجزاء سددها بقدمه ولكن الحارس باتشيكو تألق في التصدي قبل أن تمر من أمام جيرارد بيكيه بشكل غريب.

وفي الدقيقة الـ 77 أطلق خوسيلو رأسية قوية كادت أن تسجل الهدف الأول لألافيس ولكنها مرت بجوار مرمى تير شتيجن.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بأربع دقائق تحديدا في الدقيقة الـ 86 سجل فرينكي دي يونج هدف برشلونة الوحيد والذي جلب الثلاث نقاط مستغلا عرضية رائعة من فيران توريس داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في المرمى.

بهذا الفوز التاسع لبرشلونة في الدوري ارتفع رصيده للنقطة الـ 35 في المركز الخامس وبفارق نقطة واحدة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الرابع.