رئيس لجنة المنشطات يوضح لـ في الجول تصريحاته بخصوص عدد الحالات الإيجابية في الدوري

أوضح حازم حسين رئيس مجلس إدارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تصريحاته بخصوص وجود 6 حالات إيجابية للمنشطات في الدوري المصري

وقال حازم خميس في تصريحات لـ FilGoal.com: "ما حدث سوء تفاهم، ما فهمته أن السؤال عن عدد الحالات الإيجابية في كل الرياضات وليس دوري كرة القدم فقط".

وأضاف "هناك 9 حالات إيجابية في كل الألعاب، 2 منها في كرة القدم وتم الإعلان عن حالة كريم بامبو منها".

وتابع "عند اكتشاف إيجابية أي حالة يتم إبلاغ الاتحاد ثم تحويل الأمر للجنة الإستماع ولجنة العقوبات وأيضا الاستئناف، ثم تثبيت القرار وإعلان الاسماء".

حازم خميس صرح في وقت سابق لقناة الحدث اليوم بوجود 6 حالات إيجابية للمنشطات قبل أن يوضح الأمر بعد ذلك.

وِاشار إلى أن أي لاعب يتواجد داخل الدوري المصري وكل البطولات الخاصة بالرياضة المصرية في كل الألعاب معرض لأن يخضع لتحليل المنشطات وأنه يتم عمل اختبارات دورية في الدوري المصري

وتقام الآن منافسات كأس الرابطة في نسختها الأولى مع إيقاف بطولة الدوري أثناء إقامة كأس أمم إفريقيا.