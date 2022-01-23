مباشر في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. فرصة غريبة
الأحد، 23 يناير 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ديبوتيفو ألافيش وبرشلونة في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.
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ق62. عرضية داخل منطقة الجزاء تضيع بشكل غريب من لاعبي برشلونة
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
مرتدة لألافيس انتهت بتسديدة من بونس في يد شتيجن
ركلات ركنية متتالية لبرشلونة ومحاولات لتسجيل الهدف الأول
ق13. تسديدة هوائية رائعة من دي يونج تمر بجوار المرمى
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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