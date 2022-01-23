مباشر في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. فرصة غريبة

الأحد، 23 يناير 2022 - 21:52

كتب : FilGoal

لوك دي يونج - غرناطة × برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ديبوتيفو ألافيش وبرشلونة في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ق62. عرضية داخل منطقة الجزاء تضيع بشكل غريب من لاعبي برشلونة

أخبار متعلقة
أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بنزيمة.. وقاعدة جديدة يتمنى إضافتها لكرة القدم بايرن يضرب هيرتا برلين برباعية جديدة ويؤمن الفارق مع دورتموند رئيس مكافحة المنشطات: 6 حالات إيجابية في الدوري المصري.. وموقف لاعبي الأهلي والزمالك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

مرتدة لألافيس انتهت بتسديدة من بونس في يد شتيجن

ركلات ركنية متتالية لبرشلونة ومحاولات لتسجيل الهدف الأول

ق13. تسديدة هوائية رائعة من دي يونج تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ديبورتيفو ألافيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بنزيمة.. وقاعدة جديدة يتمنى إضافتها لكرة القدم تشكيل برشلونة - دي يونج والزلزولي يقودان الهجوم.. وألفيش على مقاعد البدلاء رأسية ميليتاو تنقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام إلتشي.. وتحافظ على فارق النقاط مع إشبيلية انتهت في إسبانيا - ريال مدريد (2)-(2) إلتشي.. ميليتاو ينقذر ريال مدريد
أخر الأخبار
مدرب سموحة لـ في الجول: دواء حساسية يتسبب في إيجابية عينة عبد الرحمن عامر للمنشطات 9 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - المساكني رجل مباراة تونس ونيجيريا 15 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - تحديد أولى مباريات الدور ربع النهائي 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا - إبراهيما توريه رجل مباراة بوركينا والجابون 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زياش: هدفي في توتنام يستحق 10 من 10.. ولذلك لم أحتفل أمام برايتون 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نسر قرطاج أقوى 28 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
توخيل: فوجئت بإلغاء هدف هاري كين 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كونتي عن هدف كين الملغي: يذهلني قرار كهذا في إنجلترا 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع