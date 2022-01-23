مباشر في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة
الأحد، 23 يناير 2022 - 21:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة ديبوتيفو ألافيش وبرشلونة في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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