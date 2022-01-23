مباشر في إسبانيا - ديبورتيفو ألافيس (0)-(0) برشلونة.. بداية المباراة

أنشيلوتي يتحدث عن إصابة بنزيمة.. وقاعدة جديدة يتمنى إضافتها لكرة القدم

تشكيل برشلونة - دي يونج والزلزولي يقودان الهجوم.. وألفيش على مقاعد البدلاء

رأسية ميليتاو تنقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام إلتشي.. وتحافظ على فارق النقاط مع إشبيلية