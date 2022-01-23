تشكيل أمم إفريقيا - معلول والمثلوثي يغيبان عن تونس.. ونيجيريا بالقوة الضاربة

أعلن منذر الكبير وأوجستين إيجوافين تشكيل تونس ونيجيريا لمواجهة الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.

وتأهل المنتخب التوني بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، بينما تصدر منتخب نيجيريا المجموعة الرابعة.

ويلعب الفائز من الثنائي مع الفائز من الجابون وبوركينا فاسو.

وغاب الثنائي علي معلول وحمزة المثلوثي عن قائمة منتخب تونس تماما للمواجهة.

وجاء تشكيل منتخب تونس كالتالي:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: أسامة الحدادي - منتصر طالبي – بلال عيفة – محمد دراجر

الوسط: عيسى العيدوني – إلياس سخيري – أنيس بن سليمان

الهجوم: يوسف المساكني – سيف الدين الجزيري - حمزة رفيعة

وجاء تشكيل نيجيريا:

حارس المرمى: مادوكا أكوي

الدفاع: زايدو سانوسي - ويليام تروست-إكونج - كينيث أوميرو - أولا إينا

وسط الملعب: موسيس سايمون - ويلفريد نديدي - جو أريبو- صامويل شيكويزي

الهجوم: - كليتشي إهياناتشو- تايوو أونيي