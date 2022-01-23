رأسية ميليتاو تنقذ ريال مدريد من الهزيمة أمام إلتشي.. وتحافظ على فارق النقاط مع إشبيلية

تعادل ريال مدريد مع إلتشي بهدفين مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف إلتشي كل من لوكاس بوي وبيري ميا، بينما سجل هدفي ريال مدريد لوكا مودريتش وإدير ميليتاو.

التشكيل

بدأ ريال مدريد المباراة بخط هجوم ثلاثي مكون من إدين هازارد، وكريم بنزيمة، وفينيسيوس جونيور.

بادر ريال مدريد بالهجوم في الدقيقة الـ 11 بعد مرور رائع من فينيسويس جونيور الذي سدد ولكن الحارس إيدجار باديا تصدى لها.

ومرة أخرى تألق باديا بعد تسديدة من بنزيمة من وضعية شبه منفرده في الدقيقة الـ 26، قبل أن يتصدى لتسديدة أرضية خطيرة من كاسيميرو.

وفي الدقيقة الـ 31 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد عركلة تعرض لها فينيسوس جونيور.

سدد بنزيمة ركلة الجزاء ولكنها أطاح بها فوق المرمى ليهدر أول ركلة جزاء بقميص ريال مدريد.

وفي الهجمة الأولى لإلتشي في الدقيقة الـ 42 تمكن لوكاس بوي من تسجيل الهدف الأول للضيوف برأسية رائعة مستغلا عرضية من فيديل.

وفي الشوط الثاني تعرض كريم بنزيمة لإصابة عضلية في العضلة الخلفية استبدل على أثرها في الدقيقة الـ 57 ليحل لوكا يوفيتش بدلا منه.

وأهدر فينيسيوس فرصة التعادل من داخل منطقة الجزاء بعدما مر بشكل رائع ليضيع الكرة بسهولة في الدقيقة الـ 70.

وبنفس سيناريو الشوط الأول كانت الهجمة الوحيدة لإلتشي في الدقيقة الـ 76 عن طريق بيري ميا الذي انفرد بالمرمى وسدد تسديدة أرضية مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ 80 احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بعد لمسة يد من ميا، ونفذها مودريتش بنجاح مقلصا الفارق لأصحاب الأرض.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة تحديدا في الدقيقة الـ 92 تعادل ريال مدريد عن طريق ميلياتو بعد مجهود رائع من فينيسوس الذي لحق بالكرة قبل خروجها ليلعب عرضية رائعة على رأس ميليتاو الذي سجل هدف التعادل.

بذلك التعادل ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 50 في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني الذي تعثر أمس السبت بالتعادل أمام سيلتا فيجو.