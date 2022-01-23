مران منتخب مصر - تدريبات منفردة لـ الونش.. اجتماع بين كيروش وجهازه واللاعبين

الأحد، 23 يناير 2022 - 19:12

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر قبل مواجهة غينيا بيساو

واصل منتخب مصر استعداداته للقاء كوت ديفوار يوم الأربعاء المقبل في دور الـ16 من أمم إفريقيا.

وأدى المنتخب اليوم تدريبه في الخامسة والنصف مساء على ملعب جابوما انيكسي.

ويلتقي منتخب مصر مع كوت ديفوار الأربعاء المقبل لحساب الدور ثمن النهائي من أمم إفريقيا.

أخبار متعلقة
أرتيتا: هذه طريقة لعب بيرنلي ويجب أن نحترمها كلوب عن غياب محمد صلاح وماني: يناير فترة صعبة لنا تاريخيا جزر القمر: أحد اللاعبين سيكون الحارس أمام الكاميرون.. والقائد: سنواصل صناعة التاريخ فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم

وشارك في المران جميع اللاعبين، فيما بدأ اليوم محمود حمدي الونش تدريبات منفردة بالكرة ضمن مرحلة تأهيله.

وكان المنتخب الوطني قد أدى صباح اليوم تدريبا بدنيا في قاعة متخصصة بمقر اقامته في مدينة دوالا الكاميرونية، حيث تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين أدت كل منها تدريباتها في موعدين متتاليين تطبيقًا للاجراءات الاحترازية وعدم اتساع القاعة بالقدر الكافي.

فيما واصل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني سلسلة اجتماعاته فيما بين أعضائه ومع اللاعبين للتحضير للمباراة .

واحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الرابعة خلف نيجيريا برصيد 6 نقاط.

وتصدر منتخب كوت ديفوار المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط من فوز على الجزائر وغينيا الإستوائية وتعادل مع سيراليون.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

مصر كوت ديفوار أمم إفريقيا مران منتخب مصر
أخر الأخبار
شقيقه حضر نيابة عنه.. لاعب مالمو يفوت حفل زفافه لحضور معسكر الفريق 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مقصية ميسي وهاتريك صناعة نيمار.. قطار باريس سان جيرمان ينطلق بخماسية في شباك كليرمون 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
في أول مباراة لـ شوقي غريب.. سقوط جديد للمقاولون العرب أمام بيراميدز 21 دقيقة | الكرة المصرية
المباراة الثالثة.. إبراهيم نور الدين يدير لقاء الاتحاد والأهلي 52 دقيقة | الكرة المصرية
الودية الأخيرة.. ميلان يكتسح فيتشينزا بسداسية قبل افتتاح الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر ألميدا: لاعبو فاركو مجهدون بسبب مباراة الأهلي.. والبنك سيحصل على راحة أكبر ساعة | الكرة المصرية
الخطيب: إنجازات الأهلي تثير البعض ويعاقبون النادي لأنه البطل.. وتدعيمات قوية قادمة ساعة | الكرة المصرية
حمزة الجمل: من الصعب تغيير شكل الإسماعيلي بالكامل.. ليس لدينا مهاجما أو بديل لـ باهر المحمدي ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرارات إدارة الأهلي – المطالبة بإقالة لجنة الحكام واستكمال الدوري بالناشئين.. وتهديد بعدم المشاركة 2 ماذا تقول لائحة اتحاد الكرة إذا لم يشترك الأهلي في كأس مصر والسوبر 3 في الجول يكشف – طريقان من كاف أمام اتحاد الكرة لحل مشكلة المشاركة القارية للموسم المقبل 4 كأس العرب للشباب - موعد مباراة مصر أمام الجزائر.. والقنوات الناقلة