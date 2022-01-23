مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (2) - (0) توتنام.. سيلفا جووووووول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وتوتنام في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحتل توتنام المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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ق57: دخول سكيب ولوكاس مورا وخروج سيسينيون وتانجانجا

ق55: جوووول تياجو سيلفا يضيف الهدف الثاني لتشيلسي برأسية بعد عرضية من ميسون ماونت

ق49: تسديدة قوية من حكيم زياش من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها لوريس

ق47: جووووول أول لـ تشيلسي عن طريق حكيم زياش بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: هدف ملغي لـ هاري كين بعد خطأ على المهاجم الإنجليزي لصالح تياجو سيلفا.

ق18: مطالبات بطرد مات دوهيرتي بعد تدخل قوي على مالانج سار، تقنية الفيديو طالبت باستمرار اللعب

ق13: كيبا يتصدى لتسديدة بعيدة من هاري وينكس

ق10: تسديدة قوية من حكيم زياش يتصدى لها هوجو لوريس

ق1: عرضية من حكيم زياش ولوكاكو يفشل في التسديد بضكل صحيح من داخل منطقة الجزاء لتخرج فوق العارضة

بداية المباراة