مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) توتنام.. طوفان أزرق

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وتوتنام في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحتل توتنام المركز السابع برصيد 37 نقطة.

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ق18: مطالبات بطرد مات دوهيرتي بعد تدخل قوي على مالانج سار، تقنية الفيديو طالبت باستمرار اللعب

ق13: كيبا يتصدى لتسديدة بعيدة من هاري وينكس

ق10: تسديدة قوية من حكيم زياش يتصدى لها هوجو لوريس

ق1: عرضية من حكيم زياش ولوكاكو يفشل في التسديد بضكل صحيح من داخل منطقة الجزاء لتخرج فوق العارضة

بداية المباراة