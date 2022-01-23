مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) توتنام.. طوفان أزرق

الأحد، 23 يناير 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

توتنام - تشيلسي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة تشيلسي وتوتنام في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد تشيلسي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، بينما يحتل توتنام المركز السابع برصيد 37 نقطة.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

أخبار متعلقة
جزر القمر: أحد اللاعبين سيكون الحارس أمام الكاميرون.. والقائد: سنواصل صناعة التاريخ فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم كلوب استغل ما تبقى من أسلحته.. ليفربول يضرب بالاس بالثلاثة في غياب صلاح وماني أرسنال يفشل في فك شفرة بيرنلي.. وويلبك ينقذ برايتون أمام ليستر

------------------------------------

ق18: مطالبات بطرد مات دوهيرتي بعد تدخل قوي على مالانج سار، تقنية الفيديو طالبت باستمرار اللعب

ق13: كيبا يتصدى لتسديدة بعيدة من هاري وينكس

ق10: تسديدة قوية من حكيم زياش يتصدى لها هوجو لوريس

ق1: عرضية من حكيم زياش ولوكاكو يفشل في التسديد بضكل صحيح من داخل منطقة الجزاء لتخرج فوق العارضة

بداية المباراة

تشيلسي توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
كلوب عن غياب محمد صلاح وماني: يناير فترة صعبة لنا تاريخيا فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم جزر القمر: أحد اللاعبين سيكون الحارس أمام الكاميرون.. والقائد: سنواصل صناعة التاريخ أرسنال يفشل في فك شفرة بيرنلي.. وويلبك ينقذ برايتون أمام ليستر
أخر الأخبار
كلوب عن غياب محمد صلاح وماني: يناير فترة صعبة لنا تاريخيا 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0) - (0) توتنام.. طوفان أزرق 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فان دايك عن مانشستر سيتي: المنافسة في عقولنا ولكن لا جدوى من النظر إليهم 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جزر القمر: أحد اللاعبين سيكون الحارس أمام الكاميرون.. والقائد: سنواصل صناعة التاريخ 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أرسنال يفشل في فك شفرة بيرنلي.. وويلبك ينقذ برايتون أمام ليستر 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كلوب استغل ما تبقى من أسلحته.. ليفربول يضرب بالاس بالثلاثة في غياب صلاح وماني 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي يفقد الشامي 3 أسابيع للإصابة ساعة | الدوري المصري
تحت أنظار كارتيرون.. الزمالك يهزم المريخ السوداني بثنائية وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 مرتضى يوقع عقوبة مالية على لاعبي الزمالك وكارتيرون.. وعرض ثنائي الفريق للبيع