انتهت أمم إفريقيا - الجابون (1)-(1) بوركينا فاسو.. الحسم لـ بوركينا 7-6 بركلات الترجيح
الأحد، 23 يناير 2022 - 17:28
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد الجابون في أولى مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.
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نهاية المباراة بفوز بوركينا بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح
نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1 والذهاب إلى ركلات الترجيح
ق 100: هدف ملغي بداعي التسلل على بوركينا فاسو
نهاية المباراة بالتعادل 1-1 والذهاب للوقت الإضافي
ق 90: جووووول قاتل برونو مانجا مدافع الجابون يسجل التعادل برأسية من ركنية
ق 74: تراوري يهدر الثاني بانفراد صريح بالمرمى
ق 66: طرد سيدني أوبيسا مدافع الجابون
ق 64: أوووووه أخطر فرصة ضائعة من الجابون
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا بهدف دون رد
ق 42: هدف غير محتسب من بوبيندزا بداعي التسلل
ق 33: أووووووه أخطر فرصة ضائة من الجابون والحارس كاد يخطئ
ق 28: جوووووووووول بيرتراند تراوري والأول لبوركينا
ق 17: أووووووووووه بيرتراند تراوري يهدر ركلة الجزاء ويسدد في العارضة
ق 12: ركلة جزاء لبوركينا
ق 9: بطاقة صفراء لـ أداما جويرا لاعب بوركينا فاسو
انطلاق المباراة