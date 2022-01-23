انتهت أمم إفريقيا - الجابون (1)-(1) بوركينا فاسو.. الحسم لـ بوركينا 7-6 بركلات الترجيح

الأحد، 23 يناير 2022 - 17:28

كتب : FilGoal

الجابون - بوركينا فاسو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بوركينا فاسو ضد الجابون في أولى مواجهات دور الـ16 لكأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون.

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نهاية المباراة بفوز بوركينا بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح

نهاية الوقت الإضافي بالتعادل 1-1 والذهاب إلى ركلات الترجيح

ق 100: هدف ملغي بداعي التسلل على بوركينا فاسو

نهاية المباراة بالتعادل 1-1 والذهاب للوقت الإضافي

ق 90: جووووول قاتل برونو مانجا مدافع الجابون يسجل التعادل برأسية من ركنية

ق 74: تراوري يهدر الثاني بانفراد صريح بالمرمى

ق 66: طرد سيدني أوبيسا مدافع الجابون

ق 64: أوووووه أخطر فرصة ضائعة من الجابون

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم بوركينا بهدف دون رد

ق 42: هدف غير محتسب من بوبيندزا بداعي التسلل

ق 33: أووووووه أخطر فرصة ضائة من الجابون والحارس كاد يخطئ

ق 28: جوووووووووول بيرتراند تراوري والأول لبوركينا

ق 17: أووووووووووه بيرتراند تراوري يهدر ركلة الجزاء ويسدد في العارضة

ق 12: ركلة جزاء لبوركينا

ق 9: بطاقة صفراء لـ أداما جويرا لاعب بوركينا فاسو

انطلاق المباراة

الجابون بوركينا فاسو كأس أمم إفريقيا
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