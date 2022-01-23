مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0)-(1) إلتشي.. فرصة غريبة من فينيسيوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد وإلتشي في الجولة الـ 22 من الدوري الإسباني.

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ق70. فينيسيوس يمر ويهدر أمام المرمى

ق57. خروج كريم بنزيمة بسبب الإصابة ودخول لوكا يوفيتش

الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة لتقنية القفيديو

ق51. ركلة جزاء جديدة لريال مدريد بعد عركلة تعرض لها هازارد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48. ركلة حرة رائعة من كروس ولكن باديا يتألق ويتصدى

ق42. جوووول أول لإلتشي عن طريق لوكاس بوي برأسية

ق32. بنزيمة يهدر ركلة الجزاء فوق المرمى

ق31. ركلة جزاااء لريال مدريد بعد تدخل على فينيسيوس

ق29. تسديدة أرضية من كاسيميرو وباديا يتألق مرة أخرى

ق26. الحارس يتألق لتسديدة بنزيمة من داخل منطقة الجزاء

ق13. تسديدة خطيرة من كروس تمر بجوار المرمى

ق11. فرصة أولى من فينيسيوس جونيور بعد مرور رائع داخل منطقة الجزاء والحارس يتصدى

بداية المباراة

شهدت المباراة قبل انطلاقها وداعية مؤثرة لخينتو أسطورة ريال مدريد الذي توفي قبل أيام قليلة

بداية المباراة بعد قليل