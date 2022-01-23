مباشر في إنجلترا - بالاس (1) (2) ليفربول.. أرسنال (0) (0) بيرنلي.. تقليص الفارق

الأحد، 23 يناير 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

فان دايك - ليفربول

يستضيف أرسنال فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما يحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، أما أرسنال ففي المركز السابع برصيد 35 نقطة وبيرنلي يتذيل الترتيب بـ 11 نقطة.

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ومن هنا تابع مباراة أرسنال وبيرنلي دقيقة بدقيقة

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ق57: يواكيم أندرسون يتوغل ويستدد بقوة من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم

ق54: جوووول تقليص الفارق من كريستال بالاس عن طريق أودسون إدوارد بعد تمريرة من ماتيتا

ق47: فرصة مؤكدة تضيع أمام كريستال بالاس بعد تمريرة من جالاجر وتسديدة بالكعب من أودوارد داخل منطقة الجزاء وأليسون يتصدى

ق46: أوليسي يتألق ويراوغ روبيرتسون ويلعب كرة عرضية داخل الست ياردات تمر أمام جالاجر إلى ضربة مرمى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق46: أووووووه! بوكايو ساكا يسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار قائم بيرنلي. فرصة تضيع على أرسنال

ق41: أووووووووووووه! ماتيتا يهدر فرصة هائلة لبالاس بتسديد الكرة خارج المرمى بعد مراوغة الحارس أليسون

ق32: جووووووول! تناقل للكرات بشكل جميل بين ترينت وجوتا وفيرمينو، الذي يُرسل مرة أخرى عرضية متقنة إلى تشامبرلين ليضع الكرة بيُسراه في شباك بالاس

ق20: أووووووووه! فرصة مزدوجة ضائعة من أرسنال، تالق فيها حارس بيرنلي

ق19: ضغط مستمر من بيرنلي وهولدينج يبعد كرة خطيرة من منطقة جزاء أرسنال

ق8: جوووووول! فيرجيل فان دايك يسجل لليفربول بضربة رأس رائعة إثر ركلة ركنية نفذها أندرو روبرتسون

ق8: رامسديل حارس أرسنال يتألق أمام تسديدة من بيرنلي

بداية المباراتين

مباشر في إنجلترا الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال
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