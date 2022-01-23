استراحة في إنجلترا - بالاس (0) (2) ليفربول.. أرسنال (0) (0) بيرنلي

يستضيف أرسنال فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما يحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، أما أرسنال ففي المركز السابع برصيد 35 نقطة وبيرنلي يتذيل الترتيب بـ 11 نقطة.

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نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق46: أووووووه! بوكايو ساكا يسدد كرة قوية لكنها مرت بجوار قائم بيرنلي. فرصة تضيع على أرسنال

ق41: أووووووووووووه! ماتيتا يهدر فرصة هائلة لبالاس بتسديد الكرة خارج المرمى بعد مراوغة الحارس أليسون

ق32: جووووووول! تناقل للكرات بشكل جميل بين ترينت وجوتا وفيرمينو، الذي يُرسل مرة أخرى عرضية متقنة إلى تشامبرلين ليضع الكرة بيُسراه في شباك بالاس

ق20: أووووووووه! فرصة مزدوجة ضائعة من أرسنال، تالق فيها حارس بيرنلي

ق19: ضغط مستمر من بيرنلي وهولدينج يبعد كرة خطيرة من منطقة جزاء أرسنال

ق8: جوووووول! فيرجيل فان دايك يسجل لليفربول بضربة رأس رائعة إثر ركلة ركنية نفذها أندرو روبرتسون

ق8: رامسديل حارس أرسنال يتألق أمام تسديدة من بيرنلي

بداية المباراتين