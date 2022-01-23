مباشر في إنجلترا - بالاس (0) (0) ليفربول.. أرسنال (0) (0) بيرنلي

الأحد، 23 يناير 2022 - 15:42

كتب : FilGoal

ليفربول - كريستال بالاس

يستضيف أرسنال فريق بيرنلي ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما يحل ليفربول ضيفا على كريستال بالاس.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 45 نقطة بينما كريستال بالاس في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، أما أرسنال ففي المركز السابع برصيد 35 نقطة وبيرنلي يتذيل الترتيب بـ 11 نقطة.

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بداية المباراتين

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