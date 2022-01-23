تشكيل ليفربول - كلوب يهاجم كريستال بالاس بجوتا وفيرمينو

أعلن يورجن كلوب تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

ويحل ليفربول ضيفا على بالاس ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن تشكيل ليفربول الثلاثي الإفريقي المتواجد في بطولة كأس الأمم الإفريقية، محمد صلاح وساديو ماني ونابي كيتا.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: كورتس جونز - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: أليكس أوكسليد تشامبرلين - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز لتقليص الفارق في الصدارة مع مانشستر سيتي إلى 9 نقاط، مع مباراة مؤجلة يملكها الريدز.