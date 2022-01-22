موسيماني: شباب الأهلي يتحلى بالشجاعة.. والفضل لهم في عدم الخسارة بكأس الرابعة

أثنى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على مجموعة اللاعبين الشباب في فريقه وبمستواهم خلال بطولة كأس الرابطة.

وكتب موسيماني عبر تويتر: "عندما لا يتوفر لديك 18 لاعبا كبيرا للمشاركة في كأس الرابطة انتهى بنا الأمر باستخدام فريق الشباب الذي لا يمتلك الخبرة".

وأكمل "ويا لها من مفاجأة أن هذا الفريق لم يخسر بعد 3 مباريات ضد فرق الدوري الممتاز، الإشادة الكاملة والفضل للشباب الشجعان".

ويخوض الأهلي مباريات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة بمجموعة من اللاعبين الشباب والناشئين والبدلاء.

وتعادل الأهلي في البطولة مع كل من الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في المجموعة الثانية للبطولة برصيد 3 نقاط، بفارق نقطتين عن الإسماعيلي المتصدر.