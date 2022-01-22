الخطيب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي

السبت، 22 يناير 2022 - 22:35

كتب : حسام نور الدين

محمود الخطيب - الأهلي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على تولي محمود الخطيب رئيس النادي رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا عصر اليوم السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

ويتولى العامري فاروق نائب رئيس النادي، منصب العضو المنتدب للشركة، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الدماطي ومي عاطف عضوي مجلس الإدارة، أعضاء في مجلس إدارة الشركة.

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ويمتلك الأهلي 3 شركات أخرى وهي: شركة الأهلي لكرة القدم، والأهلي للخدمات الرياضية، والأهلي للمنشآت الرياضية.

ويتولى ويحيى راشد رئاسة مجلس إدارة شركة الأهلي للخدمات الرياضية.

فيما يتولى ياسين منصور منصب رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم.

ويعد أيمن إسماعيل رئيسا لـ مجلس إدارة شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

محمود الخطيب الأهلي شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي
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