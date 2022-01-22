مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) (1) فينتيسيا.. جوووووووووول التعاااااااادل

السبت، 22 يناير 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر - يوفنتوس - السوبر الإيطالي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر وفينيتسيا في الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان وله مباراة أقل.

فيما يحتل فينيتسيا المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة من 21 مباراة.

أخبار متعلقة
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين وفودين وسترلينج في القيادة ضد ساوثامبتون تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم.. وناني على دكة فينيتسيا طريق كأس العالم - موعد مباراة مصر مع السنغال في الدور الفاصل فرصة تاريخية قد لا تتكرر.. 7 منتخبات عربية قد تشارك في كأس العالم 2022

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــا.

--

ق 39: جووول التعاااادل.. عرضية من دارميان إلى بيريسيتش الذي أطلق تسديدة على الطائر تصدى لها الحارس وتابعها نيكولو باريلا في الشباك.

ق 17: جووول أووول.. عرضية من الجهة اليمنى من إيثان إمبادو ورأسية من توماس هنري تعلن الهدف الأول للضيوف.

بداية اللقاء

الدوري الإيطالي إنتر فينيتسيا
نرشح لكم
تشكيل إنتر - لاوتارو ودجيكو يقودان الهجوم.. وناني على دكة فينيتسيا إقامة مباراة بولونيا وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي رائعة رانوكيا تقود إنتر لعودة وتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا يوفنتوس يستهل حملة دفاعه عن لقب كأس إيطاليا برباعية ضد سامبدوريا
أخر الأخبار
مؤتمر كارتيرون: لن نلعب أسوأ من ذلك.. ومصدوم لغياب روح اللاعبين 6 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إنجلترا - ساوثامبتون (1) - (0) مانشستر سيتي.. ووكر بيترز على طريقة كواريزما 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
راشفورد التاريخي يقتنص ثلاث نقاط صعبة لـ مانشستر أمام وست هام في الوقت القاتل 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأكبر للفلاحين.. غزل المحلة ينتصر على الزمالك بثلاثية 47 دقيقة | مصر
مصر والسنغال.. ما بين الطريق إلى المجد والحسرة 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مباشر الدوري الإيطالي - إنتر (1) (1) فينتيسيا.. جوووووووووول التعاااااااادل 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
حوار أفشة - عن استبعاده من المنتخب وحقيقة خلافه مع صلاح وتأثير هدف "القاضية" 59 دقيقة | مصر
تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين وفودين وسترلينج في القيادة ضد ساوثامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة حال عدم تنفيذ 3 شروط 2 أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر في دور الـ16.. الخصوم المتوقعة والقنوات الناقلة 3 منافس مصر الأقرب - سيناريوهات مجموعة الجزائر.. للجميع فرصة في الصدارة وقرعة محتملة 4 أبو ظبي الرياضية تعلن الحصول على حقوق بث كأس العالم للأندية وإذاعتها بشكل مختلف