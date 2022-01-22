مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0)-(0) وست هام.. ضغط من الضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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ق61: عرضية من دالوت يقابلها إيلانجا بتسديدة بجوار القائم

ق58: عرضية من تيليس ورأسية من فاران فوق العارضة

ق55: تسديدة قوية من بوين في الشباك من الخارج

بداية الشوط الثاني

ق35: مطالبة من رونالدو بضربة جزاء بعد تدخل قوي من زوما

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة