انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) وست هام
السبت، 22 يناير 2022 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة
ق93: الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد
ق78: برونو فيرنانديز يسدد من على حدودو منطقة الجزاء فوق العارضة
ق76: مايكل أنطونيو يتوغل ويسدد بقوة ودي خيا يتصدى
ق61: عرضية من دالوت يقابلها إيلانجا بتسديدة بجوار القائم
ق58: عرضية من تيليس ورأسية من فاران فوق العارضة
ق55: تسديدة قوية من بوين في الشباك من الخارج
بداية الشوط الثاني
ق35: مطالبة من رونالدو بضربة جزاء بعد تدخل قوي من زوما
نهاية الشوط الأول
انطلاق المباراة