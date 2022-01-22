انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1)-(0) وست هام

السبت، 22 يناير 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وست هام يونايتد في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق93: الهدف الأول لمانشستر يونايتد عن طريق راشفورد

ق78: برونو فيرنانديز يسدد من على حدودو منطقة الجزاء فوق العارضة

ق76: مايكل أنطونيو يتوغل ويسدد بقوة ودي خيا يتصدى

ق61: عرضية من دالوت يقابلها إيلانجا بتسديدة بجوار القائم

ق58: عرضية من تيليس ورأسية من فاران فوق العارضة

ق55: تسديدة قوية من بوين في الشباك من الخارج

بداية الشوط الثاني

ق35: مطالبة من رونالدو بضربة جزاء بعد تدخل قوي من زوما

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد وست هام يونايتد الدوري الإنجليزي
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