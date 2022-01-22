كأس الرابطة المصرية - إنبي ينتزع الصدارة بالفوز على سيراميكا.. والتعادل يحسم مباراة فاركو والجيش

فاز إنبي على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الرابطة المصرية.

احتسب الحكم ركلة جزاء مبكرة لإنبي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة ولكن محمد كوكو تصدى للركلة التي سددها جون إيبوكا.

وفي الدقيقة الـ 51 وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لإنبي، سددها محمد شريف حتحوت ولكنها أضاعها أيضا فوق المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني وبعد خمس دقائق فقط، حصل إنبي على ركلة جزاء جديدة، ولكن ترجمها بنجاح صلاح ريكو في المرمى تلك المرة مسجلا الهدف الأول لإنبي.

وبعد دقيقة واحدة تعادل شادي حسين لسيراميكا كليوباترا برأسية.

وفي الدقيقة الـ 79 أضاف محمد حامد الهدف الثاني لإنبي برأسية بعد ركلة ركنية نفذها صلاح ريكو.

وتلقى محمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا بطاقة حمراء مباشرة.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت تعادل فاركو مع طلائع الجيش بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية.

وشهدت المباراة تلقي أحمد مودي بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف على كازادي كاسينجو.

بتلك النتائج أصبح ترتيب المجموعة الثالثة كالآتي

1-إنبي (5)

2-سيراميكا كليوباترا (4)

3- فاركو (3)

4-طلائع الجيش (3)

5-غزل المحلة (2)

6-الزمالك (1)