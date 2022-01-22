انتهت كأس الرابطة - الزمالك (0)-(3) غزل المحلة

السبت، 22 يناير 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

هدف هشام عادل لاعب غزل المحلة في شباك محمد عواد حارس الزمالك في كأس الرابطة - عدسة مصطفى عميرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

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انتهت

ق 85: جووول ثاااالث.. يحيى حامد يرسل ركلة ثابتة متقنة ورأسية من عبده يحيى تسكن شباك الزماك.

ق 80: تصويبة صاروخية من يحيى حامد يبعدها عواد بأطراف أصابعه إلى ركنية.

ق 78: عرضية أرضية من أوناجم وتسديدة ضعيفة من أيمن حفني تمر بجوار القائم.

ق 74: ركلة ثابتة من شيكابالا من الجهة اليمنى يسددها وتصل إلى يد الحارس.

ق 70: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى عمر السعيد الذي سدد كرة على الطائر وتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 63: تسديدة من هشام عادل تمر أعلى من العارضة عواد.

ق 60: مشاركة شيكابالا

ق 59: انفراد تام من عبده يحيى ويسدد أرضية ضعيفة يتصدى لها عواد.

ق 57: تسديدة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة يتصدى لها عواد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول ثاني للمحلة.. هشام عادل يمرر إلى عبده يحيى الذي يسدد في الشباك أمام عواد.

ق 41: رأسية من محمد فتح الله تمر من أعلى عارضة عواد.

ق 38: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمحلة بعد العودة للفيديو.

ق 36: عرقلة من عواد لمهاجم المحلة وركلة جزاء محتملة

ق34. جوووول رائع لغزل المحلة عن طريق هشام عادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لعواد.

بداية المباراة

كأس الرابطة المصرية الزمالك غزل المحلة
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