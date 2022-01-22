انتهت كأس الرابطة - الزمالك (0)-(3) غزل المحلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

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انتهت

ق 85: جووول ثاااالث.. يحيى حامد يرسل ركلة ثابتة متقنة ورأسية من عبده يحيى تسكن شباك الزماك.

ق 80: تصويبة صاروخية من يحيى حامد يبعدها عواد بأطراف أصابعه إلى ركنية.

ق 78: عرضية أرضية من أوناجم وتسديدة ضعيفة من أيمن حفني تمر بجوار القائم.

ق 74: ركلة ثابتة من شيكابالا من الجهة اليمنى يسددها وتصل إلى يد الحارس.

ق 70: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى عمر السعيد الذي سدد كرة على الطائر وتصدى لها الحارس على مرتين.

ق 63: تسديدة من هشام عادل تمر أعلى من العارضة عواد.

ق 60: مشاركة شيكابالا

ق 59: انفراد تام من عبده يحيى ويسدد أرضية ضعيفة يتصدى لها عواد.

ق 57: تسديدة من الجهة اليمنى من داخل المنطقة يتصدى لها عواد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول ثاني للمحلة.. هشام عادل يمرر إلى عبده يحيى الذي يسدد في الشباك أمام عواد.

ق 41: رأسية من محمد فتح الله تمر من أعلى عارضة عواد.

ق 38: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمحلة بعد العودة للفيديو.

ق 36: عرقلة من عواد لمهاجم المحلة وركلة جزاء محتملة

ق34. جوووول رائع لغزل المحلة عن طريق هشام عادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لعواد.

بداية المباراة