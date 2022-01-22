استراحة كأس الرابطة - الزمالك (0)-(2) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

السبت، 22 يناير 2022 - 16:19

كتب : FilGoal

هدف هشام عادل لاعب غزل المحلة في شباك محمد عواد حارس الزمالك في كأس الرابطة - عدسة مصطفى عميرة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول ثاني للمحلة.. هشام عادل يمرر إلى عبده يحيى الذي يسدد في الشباك أمام عواد.

ق 41: رأسية من محمد فتح الله تمر من أعلى عارضة عواد.

ق 38: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمحلة بعد العودة للفيديو.

ق 36: عرقلة من عواد لمهاجم المحلة وركلة جزاء محتملة

ق34. جوووول رائع لغزل المحلة عن طريق هشام عادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لعواد.

بداية المباراة

كأس الرابطة المصرية الزمالك غزل المحلة
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