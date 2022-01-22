استراحة كأس الرابطة - الزمالك (0)-(2) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وغزل المحلة، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من كأس الرابطة المصرية.

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نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووول ثاني للمحلة.. هشام عادل يمرر إلى عبده يحيى الذي يسدد في الشباك أمام عواد.

ق 41: رأسية من محمد فتح الله تمر من أعلى عارضة عواد.

ق 38: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء للمحلة بعد العودة للفيديو.

ق 36: عرقلة من عواد لمهاجم المحلة وركلة جزاء محتملة

ق34. جوووول رائع لغزل المحلة عن طريق هشام عادل بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليسرى لعواد.

بداية المباراة