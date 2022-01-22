مباشر كأس الرابطة المصرية – سيراميكا كليوباترا (0)-(0) إنبي.. فاركو (0)-(0) طلائع الجيش.. ركلة جزاء جديدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

سيراميكا كليوباترا VS إنبي (0-0)

ق51. ركلة جزاء جديدة تضيع من إنبي عن طريق محمد شريف حتحوت الذي سدد فوق المرمى

ق49. ركلة جزاء جديدة لإنبي

ق47. ركلة حرة من ريكو يتصدى لها كوكو

ق18. رأسية من شادي حسين فوق المرمى

ق5. محمود كوكو يتصدى لركلة الجزاء من جون إيبوكا

ق4. ركلة جزاء لإنبي

بداية المباراة

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فاركو VS طلائع الجيش (0-0)

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

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