حلمي مشهور ووائل جمعة ممثلان عن مصر في قرعة تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تكليف جمال علام رئيس الاتحاد كل من محمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد ووائل جمعة بحضور قرعة تصفيات كأس العالم 2022 كممثلين عن الاتحاد.

وتقام قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 اليوم في مدينة دوالا الكاميرونية.

وينتظر منتخب مصر إجراء القرعة لمواجهة أحد منتخبات، تونس، أو الجزائر، أو نيجيريا، أو المغرب، أو السنغال.

وكان منتخب مصر قد تأهل إللى المرحلة النهائية بعد تصدر المجموعة السادسة في المرحلة السابقة والتي ضمت كل من الجابون، وليبيا، وأنجولا.

ويشارك منتخب مصر حاليا في كأس الأمم الإفريقية 2021.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوتديفوار في دور الـ 16 يوم الأربعاء المقبل.