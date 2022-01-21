بحضور 30 ألف متفرج في بغداد.. منتخب العراق يهزم أوغندا وديا

تغلب منتخب العراق على ضيفه منتخب أوغندا في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم -الجمعة- على هامش استعدادات الفريقين.

ولعب منتخب "أسود الرافدين" بزيه الأسود، وفاز بهدف نظيف.

وجاء تشكيل منتخب العراق كالتالي:

حراسة المرمى: فهد طالب

خط الدفاع: حسن رائد – أحمد إبراهيم – ميثم جبار – شيركو كريم

خط الوسط: محمد علي عبود – سعد عبد الأمير – أحمد فرحان – حسين علي – حسين جبار

خط الهجوم: علاء عباس.

وارتدى سعد عبد الأمير لاعب الوسط شارة قيادة منتخب العراق في مواجهة منتخب أوغندا.

ولعبت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد بحضور 30 ألف مشجع.

ويغيب منتخب أوغندا عن كأس أمم إفريقيا الجارية حاليا في الكاميرون.