الخطيب يزور مؤمن زكريا بمنزله ويدعمه قبل السفر إلى إنجلترا
الجمعة، 21 يناير 2022 - 20:28
كتب : حسام نور الدين
أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زيارة لمنزل مؤمن زكريا لاعب الفريق، للاطمئنان على الأخير ودعمه معنويا.
مؤمن زكريا
النادي :
ويأتي ذلك قبل أن يتوجه مؤمن زكريا خلال الأيام القليلة القادمة إلى لندن، في رحلة علاج تحت إشراف أحد كبار الأطباء في العالم، والمتخصص في مرض الأعصاب الذي يعاني منه اللاعب.
ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأهلي، حرص الخطيب على مساندة مؤمن وتأكيد دعم النادي ومجلس إدارته وجماهيره للاعب في هذه الظروف، حتى يتم الله عليه الشفاء ويستعيد عافيته.
وعبر مؤمن زكريا عن تقديره الكامل لمساندة الخطيب والنادي الأهلي له في هذه الظروف، حيث إن ذلك ليس بجديد على النادي الذي يعشقه، وليس بجديد على جماهيره أن يقفوا بجوار أبنائه، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة.
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