منافس الأهلي - استدعاء 10 لاعبين في أجندة يناير من مونتيري قبل أيام من كأس العالم للأندية

الجمعة، 21 يناير 2022 - 18:40

كتب : إسلام أحمد

خافيير أجيري - سانتياجو سولاري

يفتقد مونتيري المكسيكي 10 لاعبين قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي في بداية مشواره في كأس العالم للأندية 2021.

بطل دوري أبطال كونكاكاف سيفتقد خدمات 10 لاعبين قبل مواجهة الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية.

وفي الفترة بين 27 يناير و3 فبراير ستُجري مباريات تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

أخبار متعلقة:
منافس الأهلي - مونتيري يستعيد صانع ألعابه قبل كأس العالم للأندية منافس الأهلي – مونتيري صائد العرب.. الأحمر يطارد ثأره من مدرب مصر السابق عبد الحفيظ: مواجهة مونتيري ليست سهلة.. وأتمنى التوصل لحل في أزمة موعد مونديال الأندية الأهلي لـ في الجول: أسباب صعوبة مواجهة مونتيري.. وهذا طموحنا

منتخبات قارة أمريكا الشمالية ستخوض 3 جولات، فيما تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية جولتين.

وهو ما يعني أن خافيير أجيري المدير الفني لبطل أمريكا الشمالية سيجتمع مع كافة لاعبي فريقه قبل يومين على الأقل من بداية البطولة.

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري -هداف النادي التاريخي-.

المنتخب المكسيكي سيخوض 3 مباريات في تصفيات كأس العالم لقارة أمريكا الشمالية ضد جامايكا وكوستاريكا وبنما.

وضم منتخب الأرجنتين الثنائي: الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا، لمواجهتي كولومبيا وتشيلي.

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لمواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

وضم منتخب كولومبيا الظهير ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

وكذلك انضم جويل كامبل -لاعب أرسنال السابق- لقائمة منتخب كوستاريكا لمواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

وبحسب شبكة "ESPN Digital" فأن تاتا مارتينيو المدير الفني لمنتخب المكسيك سيعتمد على لاعبي مونتيري في مباراتي جامايكا وكوستاريكا وسيترك الخماسي للسفر إلى الإمارات دون خوض مباراة بنما يوم 3 فبراير.

ويحتل المنتخب المكسيكي المركز الثالث برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن كندا المتصدر قبل 6 جولات على نهاية تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم.

كأس العالم للأندية منافس الأهلي مونتيري
نرشح لكم
إنفانتينو يهنئ الأهلي لتأهله إلى كأس العالم للأندية 2025 كهربا: كنا نتمنى أكثر من برونزية في مونديال الأندية بيرناردو سيلفا: الهدف المبكر سهل مهمتنا أمام فلومينينسي كأس العالم للأندية - رودري: عشت واحدة من أسوأ لحظات حياتي كأس العالم للأندية - مارسيلو: تمنيت اللعب ضد بنزيمة خالد بيبو: كولر كان يتمنى أكثر من البرونزية.. واتحاد الكرة لم يرد على طلبنا كأس العالم للأندية - مدرب الأهلي يعدد مكاسب الميدالية البرونزية أرقام تحققت بعد حصد الأهلي لـ برونزية كأس العالم للأندية 2023
أخر الأخبار
8 مباريات.. طرح تذاكر الجولة 13 من الدوري المصري 3 ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - بلا نقاط وبسباعية وداع.. هبوط فريق مركز شباب العريش إلى القسم الثالث 3 ساعة | الكرة المصرية
الدوري الأوروبي - أوباميانج الهداف التاريخي.. وإيكاردي يقتنص فوزا قاتلا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بمشاركة وتسجيل الدرع وخالد.. فيزبريم يسحق بورتو في دوري أبطال أوروبا 4 ساعة | كرة يد
الدوري الأوروبي - لياو 50 وثنائية من 2007.. ميلان ينتصر بثلاثية على رين في الملحق 4 ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن مجدي: أُهدى هذا الفوز لجماهيرنا.. وحمد إبراهيم: سنبدأ الاستعداد لمباراة الزمالك الصعبة 4 ساعة | الدوري المصري
طبيب الإسماعيلي يكشف موقف إصابات الثلاثي قبل لقاء الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري السعودي - الاتفاق يستعيد طريق الانتصارات مع جيرارد.. و"VAR" يحرم شريف من التسجيل 5 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 علام: حسام حسن رفض الشرط الجزائي.. وهذا سبب اختفاء حازم إمام 2 بسبب صليبي سابق.. مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة ديانج وهل يحتاج جراحة 3 صالح جمعة: حزين لرحيلي من الأهلي بهذه الطريقة.. والزمالك فسخ عقد عبد الله دون علمه 4 نجم كاب فيردي يختار أفضل لاعب في منتخب مصر.. وفريقان بالدوري يتمنى اللعب لهما