انتهت كأس الرابطة – الأهلي (1)-(1) المقاولون.. نهاية المباراة بالتعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمقاولون العرب التي تقام في ملعب الأهلي WE السلام في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 92 أوووه نادر قمر الدولة يعود لتقنية الفيديو ويلغي الهدف الثاني بسبب لمسة يد على محمد ياسر.

ق. 90 جووول قاااتل. انطلاقة رائعة من عمار حمدي وينفرد ويسدد ساقطة عرضية يقابلها أحمد سيد غريب برأسية إلى محمد ياسر الذي يسجلها في الشباك.

ق. 73 محمد ياسر ورأفت خليل يشاركان بدلا من زياد طارق ومحمد فخري.

ق. 71 رأسية ضعيفة من مامدو نياس ومصطفى شوبير يتصدى لها بثبات.

ق. 69 بينية رائعة من باسم علي إلى لويس إدوارد الذي انفرد من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية أبعدها عبد الرحمن مانو قبل متابعة مامادو نياس.

ق. 63 شوبير كاد يتسبب في الثاني بعد خروج وتشتيتة خاطئة، قابلها لاعب المقاولون بتصويبة من منتصف الملعب لكن فوق المرمى.

ق. 62 أوووه شاهين يتألق ويتصدى لركلة الجزاء من عمار حمدي.

ق. 60 ركلة جزاااء للمقاولون العرب بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على محمد سمير.

ق. 56 انطلاقة رائعة من لويس إدوارد وعرضية أنقذها بعد الرحمن مانو إلى ركنية.

ق. 54 جووول التعااادل. عرضية من الجهة اليسرى عن طريق محمد أشرف بكري قابلها زياد طارق برأسية في مرمى محمود شاهين.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جوووول أووول. محمد حمدي زكي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى مصطفى شوبير.

ق. 36 ركلة جزاااء للمقاولون. مامادو نياس يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من محمد مغربي.

ق. 35 تصويبة من عمار حمدي تتحول إلى ركنية.

ق. 30 تبديل اضطراري جديد للأهلي بدخول أحمد سيد غريب بدلا من حسام حسن.

ق21: استبدال أول للأهلي بخروج محمد محمود ومشاركة أحمد أشرف.

ق12: حسن شاهين حارس المقاولون يتألقأمما رأسية من محمد فخري وحولها لركلة ركنية.

ق9: توقف المباراة لعلاج محمد فتخري لاعب الأهلي.

ق6: عرضية من محمد أشرف شتتها دفاع المقاولون لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.