استراحة كأس الرابطة – الأهلي (1)-(0) المقاولون.. نهاية الشوط الأول

الجمعة، 21 يناير 2022 - 16:35

كتب : FilGoal

فريق الأهلي في مباراة الإسماعيلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والمقاولون العرب التي تقام في ملعب الأهلي WE السلام في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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نهاية الشوط الأول

ق. 37 جوووول أووول. محمد حمدي زكي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في مرمى مصطفى شوبير.

ق. 36 ركلة جزاااء للمقاولون. مامادو نياس يتحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة من محمد مغربي.

ق. 35 تصويبة من عمار حمدي تتحول إلى ركنية.

ق. 30 تبديل اضطراري جديد للأهلي بدخول أحمد سيد غريب بدلا من حسام حسن.

ق21: استبدال أول للأهلي بخروج محمد محمود ومشاركة أحمد أشرف.

ق12: حسن شاهين حارس المقاولون يتألقأمما رأسية من محمد فخري وحولها لركلة ركنية.

ق9: توقف المباراة لعلاج محمد فتخري لاعب الأهلي.

ق6: عرضية من محمد أشرف شتتها دفاع المقاولون لركلة ركنية.

انطلاق المباراة.

الأهلي المقاولون العرب كأس الرابطة
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