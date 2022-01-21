تشكيل الأهلي – حسام حسن ومحمد محمود يقودان الشباب ضد المقاولون

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه المستدعى للقاء المقاولون العرب اليوم الجمعة في ثالث جولات كأس الرابطة ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتقام المباراة في ملعب الأهلي WE السلام.

وحصد المقاولون ثلاث نقاط من أول مباراتي مقابل نقطتين للأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

في الدفاع: محمد مغربي- عبد الرحمن أشرف "مانو"- محمد أحمد "شرقية"

في الوسط: محمد أشرف- عمار حمدي- محمد محمود- كريم فؤاد

في الهجوم: محمد فخري- حسام حسن- زياد طارق

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من حمزة علاء وأحمد غريب وأحمد سيد عبد النبي وصالح نصر ومحمد ياسر فوزي ويوسف شريف محمد وعبد الجواد عبد الرحمن أحمد ورأفت خليل عبد القادر.