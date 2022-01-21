انتهت كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (1) البنك الأهلي.. سموحة (2) (1) الجونة

الجمعة، 21 يناير 2022 - 14:16

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الصور من حساب الإسماعيلي

طالع مباشرة مباراتين في المجموعة الثانية لكأس الرابطة المصرية 2021-2022.

في الأولى يلعب الإسماعيلي ضد ضيفه البنك الأهلي، طالعها دقيقة بدقيقة من هنا

بينما في الثانية يلعب سموحة ضد الجونة في استاد الإسكندرية.

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نهاية المباراتين

ق85: جوووووول! سموحة يسجل الثاني. أحمد عيد يسجل بمتابعة الكرة داخل الشباك إثر ركلة حرة

ق83: جووووووول! أسامة فيصل يسجل التعادل للبنك الأهلي. تلقى تمريرة طولية رائعة من محمد دبش قبل أن يسدد الكرة بين قدمي أحمد عادل

ق80: تسديدة من معروف يوسف لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الإسماعيلي

ق71: دييجو فرناندو يضرب الكرة برأسه ضعيفة لتصل لحارس البنك الأهلي، ارتدت الكرة بهجوم خطير لفادي فريد الذي صوب برأسه لكن تألق الحارس أحمد عادل

ق59: أووووووه! عمر صلاح يتألق ويبعد انفرادا من خالد قمر مهاجم الجونة

ق56: كريم طارق يسجل ركلة الجزاء. جووووووول التعادل للجونة

ق55: ركلة جزاء للجونة احتسبها الحكم بعد العودة للفيديو

ق54: الحكم يراجع لقطة سقوط الان كيامبادي لاعب الجونة في منطقة جزاء سموحة

ق54: تسديدة صاروخية بعيدة المدى من أحمد سعيد متوسط ميدان فريق البنك الأهلي لكن تصدي رائع من حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح

ق53: تسديدة قوية للبنك الأهلي يتصدى لها أحمد عادل حارس الإسماعيلي

ق46: تبديلان للبنك الأهلي. مشاركة ميدو مصطفى وموسى دياوارا بدلا من محمد بسيوني وعاصم صلاح

بداية الشوط الثاني في المباراتين

نهاية الشوط الأول في المباراتين

ق36: بطاقة صفراء لمحمود عبد العاطي "دونجا" بعد التحام قوي ضد لاعب البنك الأهلي

ق29: تسديدة من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي لكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى

ق16: جوووووووول أول للإسماعيلي. تسديدة رائعة لوجيه عبد الحكيم من داخل منطقة الجزاء

ق13: جوووووول أول لسموحة. سجله اليا سيلا بتسديدة من مسافة قريبة جدا من المرمى إثر ارتداد الكرة من حارس الجونة

ق7: إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي. غادر مصابا وشارك بدلا منه سايكو كونتي

بداية المباراتين

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