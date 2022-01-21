انتهت كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (1) البنك الأهلي.. سموحة (2) (1) الجونة
الجمعة، 21 يناير 2022 - 14:16
كتب : FilGoal
طالع مباشرة مباراتين في المجموعة الثانية لكأس الرابطة المصرية 2021-2022.
في الأولى يلعب الإسماعيلي ضد ضيفه البنك الأهلي، طالعها دقيقة بدقيقة من هنا
بينما في الثانية يلعب سموحة ضد الجونة في استاد الإسكندرية.
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نهاية المباراتين
ق85: جوووووول! سموحة يسجل الثاني. أحمد عيد يسجل بمتابعة الكرة داخل الشباك إثر ركلة حرة
ق83: جووووووول! أسامة فيصل يسجل التعادل للبنك الأهلي. تلقى تمريرة طولية رائعة من محمد دبش قبل أن يسدد الكرة بين قدمي أحمد عادل
ق80: تسديدة من معروف يوسف لكن الكرة تمر فوق عارضة مرمى الإسماعيلي
ق71: دييجو فرناندو يضرب الكرة برأسه ضعيفة لتصل لحارس البنك الأهلي، ارتدت الكرة بهجوم خطير لفادي فريد الذي صوب برأسه لكن تألق الحارس أحمد عادل
ق59: أووووووه! عمر صلاح يتألق ويبعد انفرادا من خالد قمر مهاجم الجونة
ق56: كريم طارق يسجل ركلة الجزاء. جووووووول التعادل للجونة
ق55: ركلة جزاء للجونة احتسبها الحكم بعد العودة للفيديو
ق54: الحكم يراجع لقطة سقوط الان كيامبادي لاعب الجونة في منطقة جزاء سموحة
ق54: تسديدة صاروخية بعيدة المدى من أحمد سعيد متوسط ميدان فريق البنك الأهلي لكن تصدي رائع من حارس مرمى الإسماعيلي بنجاح
ق53: تسديدة قوية للبنك الأهلي يتصدى لها أحمد عادل حارس الإسماعيلي
ق46: تبديلان للبنك الأهلي. مشاركة ميدو مصطفى وموسى دياوارا بدلا من محمد بسيوني وعاصم صلاح
بداية الشوط الثاني في المباراتين
نهاية الشوط الأول في المباراتين
ق36: بطاقة صفراء لمحمود عبد العاطي "دونجا" بعد التحام قوي ضد لاعب البنك الأهلي
ق29: تسديدة من عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي لكن الكرة تمر بعيدا عن المرمى
ق16: جوووووووول أول للإسماعيلي. تسديدة رائعة لوجيه عبد الحكيم من داخل منطقة الجزاء
ق13: جوووووول أول لسموحة. سجله اليا سيلا بتسديدة من مسافة قريبة جدا من المرمى إثر ارتداد الكرة من حارس الجونة
ق7: إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي. غادر مصابا وشارك بدلا منه سايكو كونتي
بداية المباراتين