مباشر كأس الرابطة - الإسماعيلي (1) (0) البنك الأهلي.. سموحة (1) (0) الجونة

طالع مباشرة مباراتين في المجموعة الثانية لكأس الرابطة.

في الأولى يلعب الإسماعيلي ضد ضيفه البنك الأهلي، طالعها دقيقة بدقيقة من هنا

بينما في الثانية يلعب سموحة ضد الجونة.

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ق16: جوووووووول أول للإسماعيلي. تسديدة رائعة لوجيه عبد الحكيم من داخل منطقة الجزاء

ق13: جوووووول أول لسموحة. سجله اليا سيلا بتسديدة من مسافة قريبة جدا من المرمى إثر ارتداد الكرة من حارس الجونة

ق7: إصابة محمد الشامي لاعب الإسماعيلي. غادر مصابا وشارك بدلا منه سايكو كونتي

بداية المباراتين